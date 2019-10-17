Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого

Новости Украины:Шевчук пожаловался в ГБР на главу Конституционного Суда.

Станислав Шевчук, которого суд восстановил в должности председателя Конституционного Суда, написал в ГБР заявление на действующего главу КС Александра Тупицкого.

Об этом Шевчук сообщил в эфире Громадского.

Он рассказал, что вызвал полицию с целью зафиксировать, что 16 октября его не пустили на работу.

"Охрана сказала, что Тупицкий, есть такой председатель, он сказал, чтобы меня не впускать вообще в помещение. Я зафиксировал этот факт и сегодня же обратился в ГБР с заявлением на господина Тупицкого о совершении уголовного правонарушения - невыполнении судебного решения", - заявил Шевчук.

Кроме того Шевчук возмутился, что "Конституционный Суд не исполняет решения своих коллег, других судей". Однако вместе с тем выразил надежду: поскольку он "почувствовал справедливость из этого решения суда", то и "коллеги (в КС - ред.) не будут долго сопротивляться исполнению судебного решения".

Как сообщалось ранее, 16 октября восстановленный решением суда экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук пришел на работу, но охрана не пустила его.

14 мая 2019 года председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука отправили в отставку. Основанием для увольнения стало заключение комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе "системные и существенные нарушения", в частности, "пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КС".

Увольнение Шевчука произошло накануне инаугурации Владимира Зеленского, которую проводит - и приводит Президента к присяге - именно глава Конституционного Суда.

Новым председателем КС сразу выбрали Наталью Шапталу. Позже у нее истек срок полномочий, она подала заявление об отставке, и суд ее освободил с должности. 17 сентября главой КС избрали Александра Тупицкого, который был заместителем Шапталы.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного Суда.