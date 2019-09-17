Скачать
Вторник, 17.09.2019
В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы
В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Поджог дома Гонтаревой: ГПУ проведет совещание
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето
Отряд самоубийц 2: фильм остался без Джареда Лето

В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы

В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы
21:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Тупицкий избран главой Конституционного суда Украины, Головатый – заместителем главы КС.

Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

"… председателем Конституционного суда Украины избран судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный суд Украины уволил председателя Конституционного суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного суда Украины в соответствии с п.4 ч.2 ст.149-1 Конституции Украины на основании подачи ею заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном на сайте суда во вторник вечером.

Также согласно сообщению, заместителем председателя КС был избран Сергей Головатый.

Как сообщалось, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

"В соответствии со статьей 33 закона Украины "О Конституционном суде Украины" глава Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", – сообщила тогда пресс-служба КС.

Шаптала была назначена судьей КС Украины X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу Шаптала приняла 21 сентября 2010 года.

ЕСПЧ вынес приговор о нарушении РФ прав человека в Приднестровье

"В соответствии со ст.16 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи КСУ Шапталы истекает в сентябре 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе КС.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

Прокуратура не смогла удержать Вилкула и Колесникова

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КСУ, Сергей Головатый, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
02 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
Луценко привлекли к дисциплинарной ответственности
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
&quot;Тайны Киевской Софии&quot;: в столице представили детскую книгу-путеводитель
"Тайны Киевской Софии": в столице представили детскую книгу-путеводитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь