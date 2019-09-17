В КС подтвердили избрание новых главы и заместителя главы

Новости Украины:Тупицкий избран главой Конституционного суда Украины, Головатый – заместителем главы КС.

Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

"… председателем Конституционного суда Украины избран судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный суд Украины уволил председателя Конституционного суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного суда Украины в соответствии с п.4 ч.2 ст.149-1 Конституции Украины на основании подачи ею заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном на сайте суда во вторник вечером.

Также согласно сообщению, заместителем председателя КС был избран Сергей Головатый.

Как сообщалось, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

"В соответствии со статьей 33 закона Украины "О Конституционном суде Украины" глава Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", – сообщила тогда пресс-служба КС.

Шаптала была назначена судьей КС Украины X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу Шаптала приняла 21 сентября 2010 года.

"В соответствии со ст.16 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи КСУ Шапталы истекает в сентябре 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе КС.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.