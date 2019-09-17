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СМИ: Конституционный суд избрал нового главу

СМИ: Конституционный суд избрал нового главу
19:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: politrada.com

Новости Украины:По данным в СМИ, главой КС избран Александр Тупицкий.

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который был заместителем руководителя суда, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

"Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий" – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 14 мая 2019 года глава Конституционного суда Станислав Шевчук был отправлен в отставку по результатам голосования. Новым главой КС стала Наталья Шаптала.

"В соответствии со статьей 33 закона Украины "О Конституционном суде Украины" глава Суда избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок", – сообщила тогда пресс-служба КС.

Шаптала была назначена судьей КС Украины X съездом судей Украины в сентябре 2010 года. Присягу Шаптала приняла 21 сентября 2010 года.

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"В соответствии со ст.16 закона Украины "О Конституционном суде Украины" судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи КСУ Шапталы истекает в сентябре 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе КС.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

Он был уволен на основании п. 3 ст. 21 закона Украины "О Конституционном суде Украины".

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Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

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Суд, КСУ, Станислав Шевчук, Александр Тупицкий, Наталья Шаптала.
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