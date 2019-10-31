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Четверг, 31.10.2019
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Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
07:36 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:31 октября православная церковь вспоминает святого апостола и евангелиста Луку.

Традиции на 31 октября

Святой апостол и евангелист Лука был врачом и живописцем, наставником живописи. Ему также молились о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой, об исцелении глазных болезней, а также те, кто шел огород сажать.

Лук - врачеватель и целитель. Недаром говорилось: "Лук - от семи недуг", "Лук да баня все правят", "Кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук", "От гнести он избавляет, ворогушу-гнетуницу прочь отсылает - за семь верст синих, в болотину. Пока она кусты голубицы да вереска к земле пригнет, человек силы соберет. Гниль из человека выводит Лука, хилость".

В Луков день в больших селах и городах устраивались "луковые базары". Хотя торговля луком не считалась прибыльной, но поскольку был спрос, постольку шел и сбыт. Про то и говорилось: "Луком торговать - луковым мочалом и подпоясываться". За неприхотливость, обилие и дешевизну лука и возносились благодарные молитвы апостолу Луке. Наблюдали за листьями: самый поздний листопад у дуба и осины. Покуда лист с вишни чисто не опадет - сколько снег не падай, все будет таять.

С этого дня начиналась осенняя путина (выход в море для промысла рыбы). Поэтому в народе апостол Лука считался еще и покровителем рыбалки: к нему обращались с молитвой о хорошем улове и благополучном возвращении домой. Ловили в старину рыбу не только сетями. Существовал особый способ ловли, называвшийся лучением (от слова "луч" - пук лучин, которым зажигали огонь на носу лодки). Это ночной способ ловли, который хорошо подходил для осенней рыбалки, так как в это время темнело рано. На носу лодки ставили козу (треножник, род жаровни), а в ней разводили огонек. Рыба, спускавшаяся с наступлением темноты на глубину, поднималась на свет; тогда ее убивали гарпуном. Наши предки ловили стерлядь, плотву, язя, головля, леща, жереха, карася, окуня, сома и даже тайменя. Но особенно часто ловили щуку, которая весной выходила на мелководье для нереста. Кстати, в народе связывали щуку с нечистой силой. Существовало поверье: если щука плеснет хвостом перед рыбаком, то он скоро умрет. Плохие приметы были связаны и с ершами. Говорили, что если первым в сети попадется ерш, то хорошего улова уже не будет. Обычно ершами называли злых людей, а об утонувших говорили: "Ушел в ер- шову слободу".

В традиционной русской кухне много блюд из свежей рыбы. А еще ее заготавливали на зиму: солили, замораживали. Но вот детям, пока те не научатся говорить, рыбных блюд не давали. Считалось, что в противном случае ребенок будет нем как рыба. Сны о рыбе в народе толковались как предвестники дождя или слез. Если же рыба снилась женщине, то это могло быть истолковано как предзнаменование беременности. Дело в том, что на Руси верили - души покойников часто переселяются в рыб.

В народной медицине рыба, как существо с холодной кровью, обычно использовалась для лечения горячки. С этой целью больного окуривали рыбьими костями с рождественского стола или прикладывали к его ступням половинки линя, разрезанного живым. А вот плотву больным лихорадкой есть было нельзя.

Приметы на 31 октября

Если в день Луки снег не выпадет, то зима еще нескоро настанет.

Мутные звезды – к дождю.

Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к ненастью.

Если домашние птицы хохлятся, то будет дождь.

Знаменательные события в истории: 31 октября 2019 года

Облака с севера на юг плывут – к солнечной погоде.

Бледный и мутный месяц – к снегу или дождю.

Корова против ветра морду поднимает – к дождливой погоде.

Если домашняя скотина скрипт зубами, то зима будет суровой.

Кошка пол царапает – к ветру.

Если в лесу слышен вой лисиц, то погода испортится.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 31 октября, Что можно делать 31 октября, Что нельзя делать 31 октября.
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