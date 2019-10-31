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Вступил в силу закон о материальной ответственности военных: что это значит

Вступил в силу закон о материальной ответственности военных: что это значит
08:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон о материальной ответственности военнослужащих в случае причинения вреда.

В Украине вступил в силу закон "О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, причиненный государству" 160-IX. В среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".

За причиненный по неосторожности ущерб военнослужащий должен будет возместить стоимость нанесенного ущерба, но не более 15 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных людей (на начало текущего года - это 28 тыс. 815 грн). Такой же "потолок" установили для случаев, когда командир своим решением или бездействием нарушил порядок учета, хранения, использования военного и иного имущества или не предотвратил хищение, уничтожение или порчу имущества.

Военнослужащий будет нести ответственность в полном размере за причиненный ущерб в таких случаях:

недостача, хищение, умышленное уничтожение или иное незаконное использование военного и иного имущества; избыточные выплаты или другие умышленные противоправные действия;

приписка в нарядах или других документах фактически не выполненных работ, искажение отчетных данных или обман государства иным образом;

нанесение вреда в состоянии опьянения - алкогольного, наркотического или иного;

действие или бездействие с признаками уголовного правонарушения;

если военнослужащий взял письменное обязательство о материальной ответственности за сохранность переданного ему имущества.

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Кроме того, полную материальную ответственность в судебном порядке будут нести должностные лица, признанные виновными в незаконном увольнении со службы или переводе военнослужащего или полицейского - за ущерб в связи с выплатами лицу обеспечения за время вынужденного прогула или разницы за время службы на нижчеоплачиваемой должности.

Повышенную материальную ответственность будут нести за вред в связи с потерей вооружения, оружия и боеприпасов - в кратном соотношении к стоимости имущества, но не более десятикратного размера. Перечень такого вооружения определит правительство.

Если срок эксплуатации военного и иного имущества при его порче завершился, возмещается 50% первоначальной стоимости имущества, но не ниже стоимости металлов, которые в нем содержались.

В случае доказательства вины военнослужащего, командир в течение 15 дней после завершения расследования будет издавать приказ о привлечении к ответственности с указанием суммы к взысканию.

По согласию командира военнослужащий может добровольно возместить размер причиненного ущерба - или отремонтировать/восстановить поврежденное, если только речь идет не об оружии, боеприпасах, спецтехнике или другом изъятом из гражданского оборота имуществе.

В других случаях сумму ущерба взыскивают с денежного обеспечения военнослужащего: при нормальных условиях могут взимать до 20% ежемесячно; если есть и другие взыскания - то в целом не более 50% денежного обеспечения; если есть обязанность уплачивать алименты на несовершеннолетних детей - могут взыскать до 70%.

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Эти суммы направляются воинской части или учреждению, учитывая фактические затраты на восстановление или приобретение военного и другого имущества. Если осталась "сдача" - ее направляют в госбюджет.

Военнослужащий освобождается от материальной ответственности, если нанес ущерб из-за действия непреодолимой силы; необходимой обороны; в условиях крайней необходимости; при исполнении приказа или распоряжения командира - кроме явно преступного; в условиях оправданного служебного риска; при задержании лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение; при выполнении спецзадания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Вред не подлежит возмещению в случае смерти виновного.

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Закон, Армия, ВСУ, Материальная ответственность.
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