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Экс-главу Государственной зерновой корпорации задержали в Литве

Экс-главу Государственной зерновой корпорации задержали в Литве
17:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Литовские правоохранительные органы задержали бывшего главу ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом в четверг информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"В г.Вильнюс задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого Национальное бюро с марта 2017 года разыскивали как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долл. ущерба предприятию", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.4 ст.368 ( принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся ущерб в размере более 60 млн долл.

Расследовать эти факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Два человека пошли на соглашение с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек был объявлен в розыск.

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Литва, Задержание, Вильнюс, НАБУ.
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