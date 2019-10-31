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Лавров заявляет, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" с представителям ОРДЛО

Лавров заявляет, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" с представителям ОРДЛО
13:42 Сегодня Телеграф

По мнению Лаврова, еще много чего предстоит сделать, чтобы решить остающиеся проблемы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Украина согласовала "формулу Штайнмайера" с российскими оккупационными администрациями "Л/ДНР".

Об этом Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве .

"Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена "режимом Порошенко", и конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в Конституции Украины упомянутого статуса", - сказал Лавров.

Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском и назвал условие

Он заявил, что сегодня на переговорах стороны также обменялись мнениями о путях повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поддержали роль ОБСЕ в рамках работы Трехсторонней контактной группы, в том числе по политическим вопросам.

В свою очередь, Гремингер отметил, что процесс разведения сил в Донецкой и Луганской областях "успешно завершается".

"Успешно началось разведение сил в Золотом. Я уверен, что на следующей неделе мы будем наблюдать разведение сил и в Петровском. Мы видим, что обе стороны пытаются приложить усилия, чтобы велась работа по обе стороны контактной линии. Ведется работа по освобождению удерживаемых лиц”, - сказал он и добавил, что ”все это вселяет надежду".

"Я полагаю, что выборы нового президента (Украины), формирование нового парламента открывает уникальную возможность, и нам необходимо использовать ее для того, чтобы достичь реального прогресса, и в конечном итоге - чтобы улучшить жизнь на местах", - подчеркнул Гременгер.

По его словам, Россия является ключевым участником "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, что дает ей возможность использовать "свой вес", чтобы "приблизиться к миру"

29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения. В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние один километр, процесс должен длиться не более 30 дней.

Лавров и глава МИД Норвегии не сошлись в едином мнении об Украине

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.

Сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, если не будет обстрелов.

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РФ, Донбасс, Сергей Лавров, Формула Штайнмайера.
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