Лавров и глава МИД Норвегии не сошлись в едином мнении об Украине

Новости Украины:Глава российского дипведомства Сергей Лавров на встрече с коллегой из Норвегии обсуждал "украинский вопрос".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт на Донбассе.

Как передает корреспондент в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Говорили о ситуации в Украине. Здесь, очевидно, у нас позиции расходятся. Наши западные коллеги дружно видят главную проблему в том, что восточные регионы Украины, а также Крым категорически не приняли результаты вооружённого антиконституционного переворота, который кто-то из западных коллег поощрял, а кто-то смирился", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что это "попустительство со стороны западных коллег" в отношении "переворота" привело к тому, что в Украине "продолжается разгул неонацистов".

"Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе Минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Лавров.

Неразведение сил и средств на Донбассе лишь затягивает возможность проведения саммита в "нормандском" формате, заявил в на прошлой неделе четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.