В ПЦУ сделали заявление относительно празднования Хэллоуина

Новости Украины:В украинской церкви сделали заявление относительно празднования Хэллоуина в Украине.

Не стоит заигрывать со смертью, даже в шутку чествовать жестокость и зло. Это особенно актуально для детей, подростков и молодежи, мировосприятие которых только формируется и которые легче поддаются соблазнам мнимых прелестей зла.

В ПЦУ отметили, что для нашего народа празднования “Хэллоуина” является достаточно новой, заимствованной модой, которую нельзя назвать традицией, ведь это празднование не имеет корней в нашей истории, культуре, религии или даже мифологии.

“Название Хэллоуина (Halloween) происходит от „All Hallow’s Eve“ (Вечер (дня) Всех Святых), или просто (Hallow E’en). По календарю Римско-Католической Церкви 1 ноября отмечается память всех святых, а 2 ноября — вспоминают о душах умерших. Однако тот способ, как сейчас преимущественно отмечают Хэллоуин, никак не связан с христианскими традициями. Более того — выглядит это празднование как карнавальное пародирование, противопоставление христианскому пониманию самой смерти и обязанностей живых перед умершими!

Во время Хэллоуина образы и символы, связанные со смертью и злом, принимаются как нечто положительное и веселое. Следовательно, по форме и содержанию это празднование становится „праздником смерти“, когда живые люди заигрывают с ней и с темными духами, делая вид, что они уже мертвы, „свои“. Отсюда — традиция переодевания в образы мертвых существ или лиц, в фольклоре связанных с потусторонним миром и смертью: ведьмы, вампиры, привидения, зомби и т.д.”, - отметили в ПЦУ.

В заявлении отмечается, что христианство является верой в победу жизни над смертью, верой в спасение и вечную жизнь через Господа нашего Иисуса Христа. Именно с этой верой связано христианское отношение к смерти и загробной жизни.

“Относительно праздника Всех святых, то его Православная Церковь отмечает в первое воскресенье после дня Святой Троицы (Пятидесятницы), чем подчеркивает связь святости с действием Духа Святого.

Поминовение умерших в молитве об упокоении их душ является постоянным долгом каждого христианина. В церковном календаре есть шесть особых дней, так называемых „родительских суббот“, в которые Церковью установлено особое поминовение "от века усопших". Кстати, одна из них, Димитриевская, будет вскоре, 2 ноября, когда мы будем молитвенно вспоминать усопших родных и близких ”, - говорится в заявлении.

В ПЦУ также добавили, что отношение к Хэллоуину действительно разное.

“Кто-то отмечает его как часть глобализированной массовой культуры, кто-то воспринимает как светский карнавал или развлечение, повод шутить или переодеваться в страшные костюмы. Однако всегда следует помнить, что любое действие влечет за собой определенные последствия. Не стоит заигрывать со смертью, даже в шутку чествовать жестокость и зло. Это особенно актуально для детей, подростков и молодежи, мировосприятие которых только формируется и которые легче поддаются соблазнам мнимых прелестей зла. Паутина, летучие мыши, имитация разлитой крови, оторванных частей тела вряд есть тем, что способствует воспитанию добра и согласия, мира и любви — добродетелей, к которым мы, как христиане, должны в первую очередь стремиться”, - говорится в заявлении.