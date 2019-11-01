ПРООН передаст Украине еще 150 флаконов сыворотки от дифтерии

Новости Украины:В ближайшее время в Украину доставят еще 150 флаконов сыворотки от дифтерии.

В ближайшее время в Украину ПРООН доставит еще 150 флаконов противодифтерийной сыворотки.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"У нас сейчас есть 200 флаконов, 150 мы ожидаем в ближайшее время. ... По информации Центра общественного здоровья, является подтверждение о предоставлении еще в этом году такой организацией как ПРООН 150 доз сыворотки. И мы принимаем решение об обращении в Минфин, чтобы закупить дополнительно",- сказал Радуцкий.

По его словам, Украина еще не подошла к эпидемическому порогу заболевания дифтерией. Впрочем Радуцкий отметил, что за последний месяц зафиксировано 21 случай заболевания дифтерии, из которых 5 подтверждены лабораторно, другие клинически. Для сравнения он привел статистику за последние 8 лет - с 2010 по 2018 год в Украине зафиксировано 59 случаев заболевания дифтерией.

Он подчеркнул,что вакцин в Украине на данный момент достаточно и призвал украинцев прививаться от дифтерии, поскольку другого действенной защиты не существует.