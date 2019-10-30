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Дифтерия наступает: украинцам напомнили, в чем разница между сывороткой и вакциной

Дифтерия наступает: украинцам напомнили, в чем разница между сывороткой и вакциной
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Доктор Комаровский объяснил разницу между сывороткой и вакциной от дифтерии.

Есть такие инфекции, при которых бактерия в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает особый яд — токсин. Можно убить бактерию антибиотиком, но пока антибиотик подействует, будет поздно — токсин убьет человека. Дифтерия, столбняк, ботулизм — самые известные болезни такого типа.

Для лечения подобных инфекций придуманы сыворотки. Лечебная сыворотка содержит готовые антитела, нейтрализующие токсин.

Сыворотка вводится незамедлительно после установки диагноза, объяснил на своей странице в Facebook доктор Евгений Комаровский.

"Именно поэтому во всех инфекционных больницах всегда есть лечебные сыворотки. Если в стране плохо с вакцинацией — нужен тройной запас сывороток от дифтерии и столбняка", - подчеркнул педиатр.

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"Если взять токсин, ослабить его и ввести в организм (такой ослабленный токсин называется анатоксином) — человек отреагирует выработкой антитоксических антител — так формируется защитный иммунитет. Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина. Когда вводят вакцину — это прививка, или вакцинация. Чем меньше вводят вакцин, тем больше надо сывороток", - подытожил Комаровский.

Вакцинация от дифтерии - бесплатная. Для проведения прививки гражданам надо обратиться к врачу, с которым они заключили декларацию.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины.

"В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, подавший декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Также в НСЗУ отметили, что пациенты могут сделать прививку и в частных клиниках или у врачей-ФЛП, имеющих договор с НСЗУ.

Как сообщалось, по данным Министерства здравоохранения, на 1 октября 2019 года в Украине 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тыс. доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДС-м. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививке.

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Минздрав, Эпидемия, Дифтерия, Дифтерия в Украине.
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