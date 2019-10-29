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Дифтерия в Украине: В Минздраве рассказали о масштабах болезни

Дифтерия в Украине: В Минздраве рассказали о масштабах болезни
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.

Министерство здравоохранения готовит новую установку относительно дифтерии. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"На национальном уровне мы готовим новую установку по дифтерии, которая поможет наладить более системную работу по этой теме, и многие другие мероприятия. На местах главная задача - это проактивная работа медиков, которые должны бить тревогу и сообщать людям о необходимости вакцинации детей и взрослых! На сегодняшний день лишь около 59% малышей провакцинированы против дифтерии, взрослых - только половина. Вакцины есть - требуйте у своего семейного врача, педиатра или терапевта", - отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Так, 28 октября 2019 года состоялось заседание оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации. По результатам встречи начата работа над планом мероприятий по реагированию на вспышку дифтерии.

В Минздраве отмечают, что предупредить развитие заболевания и предотвратить опасные осложнения можно только путем вакцинации детей согласно календарю прививок и ревакцинации взрослых (каждые 10 лет). Бесплатную прививку от дифтерии пациент может получить, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым он заключил декларацию.

По данным Минздрава, сейчас в Украине охват прививками от дифтерии детей до года составляет 59%, взрослых - 52,3%.

Вспышка дифтерии: в Минздраве отметили незавидную ситуацию с вакцинами

В этом году в Украине были зафиксированы 10 случаев дифтерии, из них 8 - в октябре. В частности, 5 больных с диагнозом "дифтерия" зарегистрированы в Закарпатской области, два случая - в Киеве и один случай - в Тернопольской области. Еще 10 человек в Закарпатской области являются носителями инфекции.

В министерстве подчеркнули, что по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине есть 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тысяча доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДС-М. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививке.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период болезни - 3-10 дней. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, который выделяет токсин. Токсин блокирует синтез белка в клетках, вследствие чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда несовместимые с жизнью.

Осложнения от дифтерии могут включать: блокировку дыхательных путей; инфекционно-токсический шок; повреждение сердечной мышцы (миокардит); поражение нервной системы; легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

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При возникновении очага инфекции контактные лица, в зависимости от своего вакцинального статуса, подлежат дополнительной иммунизации. Так, непривитые лица должны получить первичный вакцинальный комплекс (вакцинация и первая ревакцинация) согласно возрасту; лица, которые подлежат ревакцинации согласно календарю в текущем году, должны немедленно получить очередную ревакцинацию; лица, иммунизированные согласно календарю, должны получить дополнительную дозу АДС или АДС-М в зависимости от возраста, если после последней прививки против дифтерии прошло более года.

Прививка от дифтерии: стоит ли делать ее и какие последствия

Для лечения дифтерии применяется противодифтерийная сыворотка и антибактериальная терапия. В августе 2019 года Украина получила гуманитарную помощь от ВОЗ - 200 флаконов противодифтерийной сыворотки. Сейчас использовано 13 в Закарпатской области и Киеве, осталось около 180, которые распределены между областями.

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Минздрав, Эпидемия, Дифтерия, Дифтерия в Украине.
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