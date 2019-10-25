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Прививка от дифтерии: стоит ли делать ее и какие последствия

Прививка от дифтерии: стоит ли делать ее и какие последствия
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Из-за большого количества невакцинированных людей в Украине существует угроза распространения заболевания среди населения.

В октябре 2019 года случаи заболевания дифтерией выявили на Закарпатье и в Киеве. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Дифтерия – что это?

Это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек носогорла, общей интоксикации и поражению сердечно-сосудистой и нервной систем.

Когда делать прививку от дифтерии?

Что касается дифтерии и столбняка, то иммунитет сохраняется на 10 лет, поэтому врачи советуют делать ревакцинацию – повторное введение вакцины каждые 10 лет. Поэтому если вам вкололи последнюю дозу в 16 лет, а вам сейчас 30, то это не значит, что у вас есть иммунитет от этих болезней.

По календарю прививок Украины вакцинация от дифтерии проводится в 2-4-6-18 месяцев, 6 лет, 16 лет и повторяется каждые 10 лет. 

Кроме того, в случае если вас раньше не вакцинировали, то надо сделать как минимум три прививки вакциной АДС-М – сначала первая доза, через месяц – вторая, через 6 месяцев после второй – третья.

С вакцинацией от коклюша, дифтерии и столбняка как и с другими болезнями у украинцев еще не все в порядке, поскольку необходимого уровня среди детей в 95% еще не достигнуто.

Виды вакцины против дифтерии:

АКДС (DTP) или АцКДС

Вакцина кашлюково-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (Diphtheria (дифтерия), Pertussis (коклюш), Тetanus (столбняк)).

Содержит дифтерийный и столбнячный анатоксины и коклюшные микробные клетки. Иногда пишется буква "ц", которая обозначает, что компонент коклюша в вакцине цельноклеточный. Для детей до 4 лет.

АаКДС (DTаР)

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, маленькая "а" означает, что компонент коклюша ацелюлярный (безклеточный), то есть в составе не целая микробная клетка, а ее части (антигены).

АаКДС (Tdap)

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша, но компонент коклюша ацелюлярный, и содержит уменьшенную дозу коклюша и дифтерии. Для детей и взрослых.

АДС (DT) – анатоксин дифтерийно-столбнячный.

АДС-М (Td) – анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов (буква "М"). Для взрослых и подростков.

АП (TT) – анатоксин столбнячный (Tetanus Toxoid). Применяется для экстренной профилактики столбняка, но лучше использовать АДС-М.

АД-М – с уменьшенным содержанием дифтерийного анатоксина. Может использоваться для ревакцинаций, если ранее была введена АП при травме.

Побочное действие вакцины от дифтерии

К осложнениям следует отнести такие состояния, как:

  • тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, ангионевротический отек);

  • менингит;

  • энцефалит;

  • шок.

Как и любой лекарственный препарат, вакцины могут вызвать реакции, однако риск умереть от дифтерии намного выше, чем риск серьезной реакции на вакцину. Серьезные реакции на вакцины крайне редки.

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Побочные эффекты, такие как болезненные ощущения и припухлость в месте инъекции или небольшое повышение температуры, это обычное явление. 

Осложнения после прививки АДС-М у детей развиваются очень редко. Как правило, их частота не превышает в среднем 2 случая на 100 тысяч детей.

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Здоровье, Дифтерия, Вакцинация.
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