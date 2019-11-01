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Приметы и обряды на 1 ноября – Иванов день

Приметы и обряды на 1 ноября – Иванов день

Приметы и обряды на 1 ноября – Иванов день
07:38 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Какой сегодня праздник и что категорически нельзя делать в этот день?

Традиции 1 ноября

В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть. В этот же день резали кур и готовили из них всякие кушанья. Существовало поверье, что в этот день баламутит конюшенный домовой, или дво­ровой: треплет гриву лошадям, заплетает ее в косицы, заставляет жеребцов вста­вать на дыбы. Дворовой, или дворовый хозяин, дворовик, дворовушко, дворенник, дворный, - дух двора, его хозяин, домовой, живущий во дворе. На его попечении находится прежде всего скотина - лошади, коровы, овцы и т. д. Домашних живот­ных поручали ему с таким заговором: "Домовишко-дедушко, всех пой, корми овечу- шек и ладь ладно, а гладь гладко и стели им мягко", или "Дедушко-атаманушко, полюби моего (кличка животного), пой, корми сыто, гладь гладко, сам не шути и жены не спущай и детей укликай, унимай".

Получив скотину себе по вкусу, дворовой холит ее, лелеет, поит, кормит, заплетает любимым животным хвосты и гривы. Если же скотина не по нраву - она начинала худеть, несмотря на уход, или у нее отнимались задние ноги, тогда говорили, что дворовой ударил. Нелюбимых животных этот дух загоняет, катаясь на них ночами во дворе, забивает их под ясли, путает и сбивает им гривы, хвосты. В таких случаях корову или лошадь обычно стараются продать, сменить, чтобы угодить домашнему духу.

Поэтому в первый день ноября этого духа старались задобрить: в конюшне ставили горшок каши с медом, а на солому клали кусок ржаного хлеба.

Приметы на 1 ноября

Если в этот день холод и снег - весна будет поздняя и холодная, если оттепель - теплая.

Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось че тыре седмицы (28 дней).

Знаменательные события в истории: 1 ноября 2019 года

Встреча зимы на севере, первые морозы - начало зимы.

В темную роздымь по тонким снегам яркие звезды - к большим холодам.

Высоко летят перелетные птицы - снега будет много, а низко - мало.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, Иванов день, 1 ноября, Проводы осени, Святой Садок, Что можно делать 1 ноября, Что нельзя делать 1 ноября.
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