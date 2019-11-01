Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны

Новости Украины:В НАТО отмечают, что Минобороны соответствует всем международным стандартам.

Внутренний аудит в Министерстве обороны Украины соответствует международным стандартам всемирного Института внутренних аудиторов.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на отчет группы экспертов НАТО.

"В итоговом отчете, направленном заместителем Генерального секретаря НАТО по операциям Джоном Манза в адрес правительства и государственных органов Украины, группа экспертов отметила, что внутренний аудит в оборонном ведомстве находится на переднем плане трансформаций и соответствует международным стандартам всемирного Института внутренних аудиторов", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что Департамент внутреннего аудита Минобороны изменил свою методологию на базирующуюся на рисках, имеет непосредственный доступ к высшему руководству и существенно способствует построению добродетели.

Экспертами НАТО рекомендовано Департаменту внутреннего аудита Минобороны интенсифицировать сотрудничество с другими отечественными органами сферы обороны и безопасности путем передачи экспертизы, знаний и опыта коллегам для повышения их профессионализма и развития индивидуальных способностей.

Также предоставлен ряд других рекомендаций, направленных на укрепление надлежащего управления (good governance) в сфере обороны и безопасности.

Директор Департамента внутреннего аудита Минобороны Марина Баринина, комментируя результаты оценки, подчеркнула значительный вклад Министерства обороны Великобритании в развитие деятельности по внутреннему аудиту в отечественном оборонном ведомстве.

В течение февраля-июля 2019 года группа Альянса осуществила оценку построения добродетели (Building Integrity) в восьми органах сектора обороны и безопасности - Министерстве обороны и Вооруженных Силах, Министерстве внутренних дел, Службе безопасности, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта.