Скачать
Пятница, 01.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Посол Франции разъяснит слова Макрона об украинцах
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст
Самый безобидный наряд на Хэллоуин: какие костюмы выбрала семья Кардашян-Уэст

В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий

В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
22:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: eurosolidarity.org

Новости Украины:"Евросолидарность" назвала дела против Федины и Звиробий политическим преследованием.

Фракция "Европейская солидарность" расценивает возбуждение уголовных производств в отношении члена фракции Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий за высказывания как преследование за взгляды и ограничение свободы слова в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Евросолидарности".

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине. Обращаем внимание, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений", - отметили во фракции.

Партия Порошенко имеет предложение касательно вступления в НАТО (Видео)
Партия Порошенко имеет предложение касательно вступления в НАТО (Видео)Читать полностью

Также в "Евросолидарности" назвали недопустимым комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновной Федыну, одновременно игнорируя факт госизмены депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС.

Кроме того, как отметили во фракции, кричащими являются и угрозы журналистам тюрьмой до 7-ми лет со стороны народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

При этом в "Евросолидарности" напомнили, как нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский "угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников", однако против него не возбуждалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством.

В связи с этим "Европейская солидарность" требует от власти закрыть уголовные производства в отношении Софии Федины и Маруси Звиробий. "Не трогайте демократию в Украине, потому что, преследуя свободу слова, вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушают ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - отмечается в заявлении.

Как известно, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура (фракция "Слуга народа") 28 октября заявил, что подал в ГПУ и ГБР заявление о совершении преступления депутатом от "ЕС" Софией Фединой.

Заявление подано в связи с высказываниями в адрес Президента Владимира Зеленского, заявил Качура.

Рябошапка заявляет, что в высказываниях Федины есть признаки преступления

В частности, депутат от "Европейской солидарности" Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, добавив, что Президент ведет себя так, будто считает себя бессмертным.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 1 ноября, сказал, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний Софии Федины и Маруси Звиробий о Зеленском. "Производство было открыто в понедельник, там очевидны признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР расследует", - сказал Рябошапка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европейская солидарность, София Федина, Маруся Звиробий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
04 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Укрзализныце&quot; сократят административный персонал
В "Укрзализныце" сократят административный персонал
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Протесты в Боливии: митингующие требуют перевыборов (Фото)
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Конференция ООН по климату пройдет не в Чили
Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в постапокалиптическом сериале &quot;Сквозь снег&quot;
Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь