В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий

Новости Украины:"Евросолидарность" назвала дела против Федины и Звиробий политическим преследованием.

Фракция "Европейская солидарность" расценивает возбуждение уголовных производств в отношении члена фракции Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий за высказывания как преследование за взгляды и ограничение свободы слова в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Евросолидарности".

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине. Обращаем внимание, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений", - отметили во фракции.

Также в "Евросолидарности" назвали недопустимым комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновной Федыну, одновременно игнорируя факт госизмены депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС.

Кроме того, как отметили во фракции, кричащими являются и угрозы журналистам тюрьмой до 7-ми лет со стороны народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

При этом в "Евросолидарности" напомнили, как нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский "угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников", однако против него не возбуждалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством.

В связи с этим "Европейская солидарность" требует от власти закрыть уголовные производства в отношении Софии Федины и Маруси Звиробий. "Не трогайте демократию в Украине, потому что, преследуя свободу слова, вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушают ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - отмечается в заявлении.

Как известно, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура (фракция "Слуга народа") 28 октября заявил, что подал в ГПУ и ГБР заявление о совершении преступления депутатом от "ЕС" Софией Фединой.

Заявление подано в связи с высказываниями в адрес Президента Владимира Зеленского, заявил Качура.

В частности, депутат от "Европейской солидарности" Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, добавив, что Президент ведет себя так, будто считает себя бессмертным.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 1 ноября, сказал, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний Софии Федины и Маруси Звиробий о Зеленском. "Производство было открыто в понедельник, там очевидны признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР расследует", - сказал Рябошапка.