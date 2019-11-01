Рябошапка заявляет, что в высказываниях Федины есть признаки преступления

Новости Украины:Генпрокурор подтвердил открытие уголовного дела в котором фигурирует София Федина.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, и заявил, что в ее высказываниях есть очевидные признаки преступления.

Об этом Рябошапка сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, действительно ли Генпрокуратура открыла производство, в котором фигурирует Федина, генпрокурор ответил: "Да, это правда, не только он (народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура), а многие народные депутаты обращались по этому поводу. Производство было открыто еще в понедельник (28 октября - ред). Там есть очевидные признаки преступления, и по этим признакам преступления было открыто уголовное производство. ГБР, кажется, сейчас его расследует".

"Это фактовое дело, поскольку, по Уголовному процессуальному кодексу, сейчас нет дел в отношении конкретных лиц... По этому сообщению в Facebook", - добавил Рябошапка.

Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни президента.

Федина и Звиробий подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кто-то в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

28 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что во фракции "Слуга народа" намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказываниы Федины в отношении Зеленского

Сегодня, 1 ноября, депутат Качура сообщил, что Генеральная прокуратура по его заявлению открыла уголовное производство в отношении Федины и Звиробий.