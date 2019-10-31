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Рябошапка лично вручил подозрение Дубневичу

Рябошапка лично вручил подозрение Дубневичу
13:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93 миллионами гривень.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лично сообщил о подозрении в завладении более 93 млн грн народному депутату Ярославу Дубневичу, которого сегодня парламент лишил неприкосновенности.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Напоминается, что депутата подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, указанный народный депутат, который в парламенте 8-го созыва возглавлял Комитет по вопросам транспорта, лоббировал выделение средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составили более 93 млн грн.

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Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляют прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Генеральной прокуратуры Украины, досудебное расследование - детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.

Позже депутат заявил, что уже получил подозрение и ожидает, завтра состоится заседание суда, который избирать ему меру пресечения.

Дубневич назвал дело против него и снятие неприкосновенности "политическим шоу".

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Верховная Рада, ГПУ, Ярослав Дубневич, Руслан Рябошапка.
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