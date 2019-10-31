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Верховная Рада разрешила арестовать нардепа Дубневича

Верховная Рада разрешила арестовать нардепа Дубневича
12:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича.

На утреннем пленарном заседании Верховной Рады депутаты поддержали представления генерального прокурора Руслана Рябошапки и сняли депутатскую неприкосновенность с народного депутата 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Депутаты поддержали три проекта постановления - о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Дубневича ( соответственно 332, 241 и 229 голосов).

Как сказал Рябошапка в ходе рассмотрения его представлений на пленарном заседании парламента в четверг, Дубневич, возглавляя комитет Рады по вопросам транспорта, организовал схему, в результате которой государству нанесены убытки более 93 млн грн.

"Я поддержал ходатайство НАБУ и САП о внесении трех вопросов: о снятии неприкосновенности, задержании, и аресте Дубневича", - заявил генпрокурор.

В свою очередь Дубневич заявил, что считает обвинения в свой адрес безосновательными, а "представление внесено в Раду с единственной целью – политический популизм".

"Я не собираюсь скрываться и не собираюсь использовать какие-либо свои возможности. Я докажу свою невиновность в установленном законом порядке", - сказал нардеп на пленарном заседании Рады.

Комитет Рады признал законными представления генпрокурора по Дубневичу

Как сообщалось, Генпрокурор в ВР заявил, что собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и его потребности при проведении государственных закупок.

По словам Рябошапки, Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в "Укрзализныце".

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Верховная Рада, Укрзализныця, SAP, НАБУ, Генпрокурор, Ярослав Дубневич.
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