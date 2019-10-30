Комитет Рады признал законными представления генпрокурора по Дубневичу

Новости Украины:Регламентный комитет направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Комитет признал, что представления являются законными, поскольку они поступили в парламент от определенных законодательством субъектов.

За решение о направлении председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в парламенте о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дубневича проголосовали все члены комитета - 11 нардепов. За такое же решение по представлению на дачу согласия на задержание также проголосовало 11 народных депутатов.

В то же время, за направление председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в парламенте представления о даче согласия на задержание Дубневича "за" проголосовали 9 из 11 народных депутатов, один воздержался, один не участвовал в голосовании.

Как известно, это решение комитета необходимо для рассмотрения вопроса на пленарном заседании ВР. Теперь парламент должен определиться с решениями путем голосования.