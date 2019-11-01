Депутаты Верховной Рады устроили перепалку из-за регламента

Новости Украины:В Верховной Раде произошел спор из-за отсутствия рубрики "разное" на пятничных заседаниях парламента.

Во время работы между депутатами возникла дискуссия насчет того, позволяет ли регламент Верховной Рады продолжать утреннее заседание.

Так сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем выступлении заявила, что парламент по пятницам не рассматривает "разное", когда депутаты могут брать слово для выступления по темам, по которым хотят выразить свою позицию.

Она отметила, что регламент предусматривает это в пятницу с 13.00.

Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил продлить утреннее пленарное заседание до 16:00 и предоставить возможность желающим выступить после 15:00. Такое предложение вызвало дискуссию.

В то же время народные депутаты другим голосованием не поддержали отмену сегодня рубрики "разное".

Присутствующая на заседании министр финансов Оксана Маркарова призвала депутатов вернуться к повестке дня и рассмотреть правительственный проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Депутаты голосованием поддержали предложение вернуться к повестке дня, а не проводить "разное".

Как сообщалось, сегодня первый день действия санкций за прогулы нардепов. В Раде зарегистрировались 307 нардепов, в том числе 187 "Слуг" из 252.