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Генерал США считает, что Украину со временем ждет членство в НАТО

Генерал США считает, что Украину со временем ждет членство в НАТО
23:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Генерал-лейтенант американской армии Бен Ходжес рассказал о членстве НАТО для Украины.

В Соединенных Штатах уверены, что в будущем Украину ждет членство в НАТО.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Укринформу в кулуарах Львовского форума по безопасности выразил генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

"Что касается членства в НАТО, то мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда, но со временем это будет. Поэтому важной составляющей безопасности являются прочные двусторонние отношения между Украиной и США, Румынией, Турцией, Грузией", - сказал Ходжес.

Он призвал Украину "всегда делать все возможное для самозащиты". "Украине важно тесно сотрудничать с двумя соседями: Грузией и Румынией - над улучшением сбора разведывательных данных, раннего предупреждения, сотрудничества военно-морских сил. Подобное поможет сдержать Россию от принятия ужасного решения", - отметил генерал-лейтенант, комментируя слова экс-главы МИД Павла Климкина о возможном нападении на Украину с юга.

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Напоминаем, экс-министр иностранных дел Украины Климкин 31 октября, заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, однако, опроверг эту информацию. "Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их до нашей разведки, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет", - заверил министр. Он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

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Украина, США, НАТО, Генерал, Бен Ходжес.
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