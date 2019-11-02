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Климкин прокомментировал высказывания Макрона об "украинских бандах в Европе"

Климкин прокомментировал высказывания Макрона об "украинских бандах в Европе"
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Павел Климкин об высказываниях Макрона: Он нас с кем-то спутал.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Европе скоро развернется конкуренция за украинцев.

Так он прокомментировал в Facebookраспространенные в СМИ высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о "нелегальных украинских бандах".

"Решил спросить своих французских друзей и знакомых о существовании украинских подпольных сетей нелегальных мигрантов. Не слыхали. Об украинских криминальных сетях - смеются.

Думаю, Президент Макрон нас с кем-то спутал. Печально, что именно нас. При чем здесь украинцы? Мы нигде не проблема, по-моему, напротив все хотят больше украинцев. Скоро в Европе за нас конкуренция начнется. Это проблема для нас, для Украины, ни для кого больше", - отметил Климкин.

Он добавил, что "французские друзья говорят, что это было заготовленное интервью правой газете для того, чтобы "подтянуть" правый электорат".

Как сообщало DW, Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в котором использовал фразу "нелегальные украинские или болгарские банды".

В пятницу Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинцев.

Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста.

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Украина, Франция, Павел Климкин, Эммануэль Макрон.
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