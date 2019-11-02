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Мендель опровергла информацию, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости

Мендель опровергла информацию, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости
05:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Мендель: Поздравление с Днем независимости Китая было отправлено 1 октября как и положено.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию о том, что Украины якобы не поздравила Китай с Днем независимости.

"Спасибо за пристальное внимание к украино-китайским отношениям в вашем последнем посте. Отвечать на все пункты сейчас преждевременно. Однако вот опровержения вашего первого пункта о том, что якобы Украина не поздравила Китай с Днем независимости. Поздравление было отправлено 1 октября как и положено. Мы просим проверять информацию перед ее распространением. Украина высоко ценит отношения с Китаем", - написала Мендель, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Этот пост Мендель написала в ответ на пост в соцсети Фейсбук директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, подчеркивает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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Украина, Китай, Президент, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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