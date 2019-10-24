Мендель: Увольнение Пристайко - необоснованные слухи

Новости Украины:Пресс-секретарь главы государства развеяла мифы относительно увольнения главы МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, подчеркивает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко считает достижениями за первые 50 дней своей работы в должности договоренности с рядом стран о взаимном безвизовом режиме поездок и успешное продвижение кампании #CorrectUA.