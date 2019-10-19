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Пристайко назвал достижения за первые 50 дней своей работы

Пристайко назвал достижения за первые 50 дней своей работы
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко назвал достижения за 50 дней, в том числе Безвиз с Эквадором и продвижение кампании #CorrectUA.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает достижениями за первые 50 дней своей работы в должности договоренности с рядом стран о взаимном безвизовом режиме поездок и успешное продвижение кампании #CorrectUA.

Об этом он написал в Twitter.

"50 дней правительства - это мало, но достижения есть. Работаем над безвизовым режимом. Договорились о взаимном "безвизе" с Колумбией и Эквадором, улучшили условия въезда в Шри-Ланку и Саудовскую Аравию, в работе еще ряд стран", - отметил министр.

 

Кроме того, по словам главы МИД, на встрече с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге был подтвержден консенсус о сохранении санкций против РФ до выполнения ею Минских договоренностей. Украинские дипломаты на этой встрече также призвали к ужесточению санкций за т.н. "выборы" в оккупированном Крыму.

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Еще одним достижением, по мнению Пристайко, является успешное продвижение кампании #CorrectUA и флешмоб #KyivNotKiev, в пределах которых корректное название украинской столицы теперь употребляют такие медиа, как BBC, WSJ, Washington Post, The Guardian, а также 55 международных аэропортов, компания Wizzair , Международное агентство по атомной энергии и многие другие.

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Как сообщалось ранее, информационная кампания #CorrectUA, инициированная Министерством иностранных дел Украины, стартовала в октябре 2018 года.

МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.

Немало европейских городов уже поддержали эту инициативу. Кроме того, Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия украинской столицы с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

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МИД, Вадим Пристайко, Безвиз.
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