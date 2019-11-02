Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)

Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Студенты Украинской академии лидерства посетили Верховную Раду.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился со студентами "Украинской академии лидерства".

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Отмечается, что Разумков поведал им о механизме и особенностях работы Рады. Также студенты имели возможность побыть в роли народных депутатов и пройти процедуру принятия законопроекта, подготовленного Академией.

"Верховная Рада - это балансирующий, контролирующий орган, где принимаются законы нашего государства. Здесь есть много мнений, много дискуссий, и ключевым является то, что именно в дискуссии рождается истина", - подчеркнул спикер Рады.

Разумков надеется, что этот визит в парламент станет первым шагом для студентов, который поможет им разобраться, чем они хотят заниматься в будущем.

Недисциплинированный парламент: Разумков сделал замечание депутатам

Глава Верховной Рады также охотно ответил на вопросы молодых людей. На вопрос о его отношении ко всем фракциям он  рассказал, что пытается быть нейтральным.

"Очень важно понимать, инициативы ты как человек готов поддержать, а какие - нет. И это не зависит от того, какая фракция подала инициативу", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Украинская академия лидерства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
04 В Белом доме готовы к импичменту президента
05 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На донбасских КПВВ можно погреться
На донбасских КПВВ можно погреться
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Трамп: Перемирие в Сирии соблюдается очень хорошо
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь