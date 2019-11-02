Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)

Новости Украины:Студенты Украинской академии лидерства посетили Верховную Раду.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился со студентами "Украинской академии лидерства".

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Отмечается, что Разумков поведал им о механизме и особенностях работы Рады. Также студенты имели возможность побыть в роли народных депутатов и пройти процедуру принятия законопроекта, подготовленного Академией.

"Верховная Рада - это балансирующий, контролирующий орган, где принимаются законы нашего государства. Здесь есть много мнений, много дискуссий, и ключевым является то, что именно в дискуссии рождается истина", - подчеркнул спикер Рады.

Разумков надеется, что этот визит в парламент станет первым шагом для студентов, который поможет им разобраться, чем они хотят заниматься в будущем.

Глава Верховной Рады также охотно ответил на вопросы молодых людей. На вопрос о его отношении ко всем фракциям он рассказал, что пытается быть нейтральным.

"Очень важно понимать, инициативы ты как человек готов поддержать, а какие - нет. И это не зависит от того, какая фракция подала инициативу", - подчеркнул он.