Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать

Новости Украины:Сегодня, 2 ноября, Украинская православная церковь отмечает Димитриевскую (Дмитриевскую) родительскую поминальную субботу.

Родительская суббота - это в православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей (предков).

Это последний поминальный день в 2019 году. Те, кто не успел осенью прибраться на могилах близких, могут это сделать сегодня. Считается, что потом могилы покроет снег и в следующий раз на кладбище родственники приходят уже весной, после оттепели. Те, кто сегодня пойдут на могилы к близким, должны знать: там можно убраться и оставлять зажженные лампадки, а вот угощения - не нужно.

С утра верующие направляются в храмы на службу, передают священнику записки с именами усопших, чтобы он помолился за них. Также в этот день принято подавать милостыню тем, кто нуждается в помощи.

Одной из традиций Родительской субботы является поминальный обед, на который приглашаются все родственники. В прежние времена привечали любого гостя, приглашали к столу и просили помянуть усопших добрым словом. В древности на стол обязательно ставили дополнительные приборы в знак памяти об ушедших близких.

2 ноября нет запрета на ежедневные дела и обязанности, однако священнослужители напоминают, что очень важно уделить время молитвам.

Сегодня нельзя говорить об усопших плохое. Важно вспоминать светлые и добрые моменты жизни. Церковь напоминает, что поминать умерших алкоголем не благословляется. Можно лишь пригубить немного церковного вина за поминальным обедом. Также нельзя оставлять алкоголь и сигареты на могилах.

На Родительскую субботу стоит отказаться от просмотра увеселительных передач, посещения концертов и иных развлекательных мероприятий.

Сегодня очень важно вознести поминальные молитвы. Если нет возможности посетить храм, помолиться можно дома перед иконами.