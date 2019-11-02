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У бывших военнослужащих появилась возможность проходить курсы английского языка

У бывших военнослужащих появилась возможность проходить курсы английского языка
11:11 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Для бывших военнослужащих организованы курсы английского языка при поддержке НАТО.

В представительстве Британского Совета в Украине (British Council) прошла официальная церемония открытия курса английского языка для бывших военнослужащих. 

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что целью этих языковых курсов является облегчение интеграции бывших военнослужащих ВСУ, НГУ и ГПСУ.

"Мне приятно отметить, что гражданский бюджет, выделенный на 2019 позволит осуществить переподготовку около 750 бывших военнослужащих на 35 курсах в различных профессиональных направлениях в 24 городах Украины", - заявил замдиректора представительства НАТО в Украине.

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Известно, что по окончанию курса участники будут получать уровень upper-intermediate. Также, благодаря курсу военнослужащие смогут научиться писать резюме и проходить интервью.

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НАТО, ВСУ, Нацгвардия.
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