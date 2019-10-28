Дискредитация "Азова": Аваков посетил базу спецподразделения

Новости Украины:МВД поддерживает боевые подразделения, которые защищают Украину.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в понедельник посетил базу спецподразделения НГУ "Азов" и заявил о поддержке со стороны ведомства, сообщает пресс-служба МВД.

"МВД поддерживает боевые профессиональные подразделения, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины", - приводит слова Авакова пресс-служба.

Отмечается, что министр посетил базу учебного полигона "Азов", где проходят занятия по боевой стрельбе и наступательным действиям.

Как сообщалось, 25 октября Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – подчеркнул министр.

Аваков выразил надежду, что "честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам".