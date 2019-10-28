Климкин о возможном признани "Азова" террористической организацией: Нокдаун Украине

Новости Украины:Климкин призвал не допустить признание полка "Азов" террористической организацией в США

Задачей Украинского государства в настоящее время является всеми возможными способами не допустить признания Отдельного отряда особого назначения Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией в Соединенных штатах Америки, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг "Азов" признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине", - написал Климкин в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, вопрос непризнания "Азова" террористической организацией в США является вопросом государственной безопасности. Климкин считает, что эмоциональный разговор президента Владимира Зеленского и добровольца этого подразделения может быть использован для внутренней дестабилизации страны, особенно на фоне такой инициативы в Вашингтоне.

"Я не Руди Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка –Ред.) и в теорию заговоров особо не верю, но тут как-то оно все во времени совпало. Сейчас нужно защищать Украину и тех, кто ее защищает. По полной: ехать в Вашингтон и делать все и даже больше. А потом уже разберемся. Украина прежде всего!", - написал Климкин.

Ранее, в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему "некоторые экстремистские формирования", в том числе ООСН "Азов", не включены в список международных террористических организаций (FTO).

В ответ на это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения "Азов", подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, и заявил, что это "спланированная гибридная попытка спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Майку Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

"В письме к Конгрессу США содержится предложение предоставить какую-либо необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов", а также обращение к правоохранительным органам Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов", - написал Яременко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 25 октября.