Скалецкая прокомментировала ситуацию с дифтерией в Украине

Новости Украины:По словам министра здравоохранения, об эпидемии дифтерии речь не идет.

Обстановка с дифтерией в Украине находится под контролем.

Об этом заявила глава МОЗ Зоряна Скалецкая в интервью BBC News Украина

Министр заверяет, что пока говорить о какой-либо "серьезной эпидемии" рано.

Скалецкая рассказала, что в прошлом году в Украине было 10 пациентов, болеющих дифтерией. На их лечение было использовано 141 дозу сыворотки. Сотни флаконов было списано из-за окончания срока годности.

Таким образом, потребностью Украины в сыворотке является 141 флакон.

На данный момент, Украина уже имеет 200 флаконов, дополнительно будут переданы 150 или 170 международными организациями как гумпомощь. Еще 100 флаконов могут предоставить посольства, если появится такова потребность.