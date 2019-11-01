Скачать
Пятница, 01.11.2019
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)
Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

В Минздраве заявляют, что в Украине достаточно вакцин против дифтерии

В Минздраве заявляют, что в Украине достаточно вакцин против дифтерии
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам министра, такая ситуация с заболеваемостью дифтерией обусловлена крайне низким уровнем вакцинации населения.

Сейчас в Украине имеется 189 доз сыворотки и почти 7 млн доз вакцины против дифтерии.

Об этом было сообщено на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия".

Дифтерия наступает: украинцам напомнили, в чем разница между сывороткой и вакциной

По ее словам, деятельность Минздрава и подконтрольных ведомств и структур направлена на то, чтобы повысить уровень вакцинации до необходимого для контролирования ситуации.

По данным Минздрава, сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин - 6 млн 800 тыс. доз: около 2 млн вакцин для детей и около 5 млн для взрослого населения.

"Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем, ее достаточно легко подхватить, поэтому надо позаботиться о своем здоровье заранее. И вакцинация является тем способом, когда за несколько минут вы можете быть уверены в своем здоровье", - отметила Скалецкая.

По ее словам, на территории Украины достаточно низкий уровень охвата прививками: вакцинированные дети до года - 59%, старшие дети - около 60%, взрослое население - 52%.

Глава Минздрава решила уволить всех советников

Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а самый высокий - в Кировоградской, Николаевской областях и в Киеве.

Министр отметила положительную динамику уровня вакцинации, в том числе за последние выходные только на Закарпатье вакцинировались около 3,5 тыс. человек.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита заявил, что в 2019 году ЦОЗ зафиксировал 31 случай подозрения заболевания дифтерией, подтвержден 21 случай, а в 16 случаях выделен возбудитель, то есть диагноз подтвержден лабораторно.

Как отметил Курпита, запас вакцин в Украине обеспечивает потребность в вакцинации до июня 2020 года.

"Задачей вакцины против дифтерии является не предупреждение самого заболевания, а предупреждение токсического поражения организма", - сказал он.

По словам Курпиты, до конца ноября Минздрав планирует утвердить два документа: протокол, согласно которому врачи должны лечить дифтерию, и алгоритм действий местных властей в случае вспышки болезни в регионе.

ПРООН передаст Украине еще 150 флаконов сыворотки от дифтерии

Как отметил директор ЦОЗ, в августе Украина получила 200 доз сыворотки против дифтерии, из которых уже использовано 11, то есть сейчас доступны 189 флаконов сыворотки, в том числе пять из них - в Киеве, восемь - в Киевской области и восемь - в Сумской области.

По словам Курпиты, в течение месяца в рамках гуманитарной помощи Украина получит еще 150 доз сыворотки от ПРООН и 100 доз от посольства Индии.

Важность вакцинации подчеркнул эксперт Минздрава по направлению "инфекционные болезни", детский инфекционист Федор Лапий. Он заявил, что носители возбудителя дифтерии не имеют симптомов в отличие от носителей кори, поэтому человек может и не знать, что является носителем и не может изолироваться от других людей.

"Однако вакцина против дифтерии недостаточно влияет на коллективный иммунитет, как против кори, это больше ваша индивидуальная защита... Если не будет вакцинации, никто не может обеспечить Украину достаточным количеством сыворотки", - подчеркнул он.

По словам Лапия, в зависимости от сложности заболевания пациентам необходимо вводить разную дозу сыворотки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Минздрав, Дифтерия, Зоряна Скалецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
04 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
05 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
Хеллоуин 2019: традиции празднования Дня святых в разных уголках мира
Хеллоуин 2019: традиции празднования Дня святых в разных уголках мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь