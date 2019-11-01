В Минздраве заявляют, что в Украине достаточно вакцин против дифтерии

Новости Украины:По словам министра, такая ситуация с заболеваемостью дифтерией обусловлена крайне низким уровнем вакцинации населения.

Сейчас в Украине имеется 189 доз сыворотки и почти 7 млн доз вакцины против дифтерии.

Об этом было сообщено на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия".

По ее словам, деятельность Минздрава и подконтрольных ведомств и структур направлена на то, чтобы повысить уровень вакцинации до необходимого для контролирования ситуации.

По данным Минздрава, сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин - 6 млн 800 тыс. доз: около 2 млн вакцин для детей и около 5 млн для взрослого населения.

"Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем, ее достаточно легко подхватить, поэтому надо позаботиться о своем здоровье заранее. И вакцинация является тем способом, когда за несколько минут вы можете быть уверены в своем здоровье", - отметила Скалецкая.

По ее словам, на территории Украины достаточно низкий уровень охвата прививками: вакцинированные дети до года - 59%, старшие дети - около 60%, взрослое население - 52%.

Самый низкий уровень вакцинации в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а самый высокий - в Кировоградской, Николаевской областях и в Киеве.

Министр отметила положительную динамику уровня вакцинации, в том числе за последние выходные только на Закарпатье вакцинировались около 3,5 тыс. человек.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита заявил, что в 2019 году ЦОЗ зафиксировал 31 случай подозрения заболевания дифтерией, подтвержден 21 случай, а в 16 случаях выделен возбудитель, то есть диагноз подтвержден лабораторно.

Как отметил Курпита, запас вакцин в Украине обеспечивает потребность в вакцинации до июня 2020 года.

"Задачей вакцины против дифтерии является не предупреждение самого заболевания, а предупреждение токсического поражения организма", - сказал он.

По словам Курпиты, до конца ноября Минздрав планирует утвердить два документа: протокол, согласно которому врачи должны лечить дифтерию, и алгоритм действий местных властей в случае вспышки болезни в регионе.

Как отметил директор ЦОЗ, в августе Украина получила 200 доз сыворотки против дифтерии, из которых уже использовано 11, то есть сейчас доступны 189 флаконов сыворотки, в том числе пять из них - в Киеве, восемь - в Киевской области и восемь - в Сумской области.

По словам Курпиты, в течение месяца в рамках гуманитарной помощи Украина получит еще 150 доз сыворотки от ПРООН и 100 доз от посольства Индии.

Важность вакцинации подчеркнул эксперт Минздрава по направлению "инфекционные болезни", детский инфекционист Федор Лапий. Он заявил, что носители возбудителя дифтерии не имеют симптомов в отличие от носителей кори, поэтому человек может и не знать, что является носителем и не может изолироваться от других людей.

"Однако вакцина против дифтерии недостаточно влияет на коллективный иммунитет, как против кори, это больше ваша индивидуальная защита... Если не будет вакцинации, никто не может обеспечить Украину достаточным количеством сыворотки", - подчеркнул он.

По словам Лапия, в зависимости от сложности заболевания пациентам необходимо вводить разную дозу сыворотки.