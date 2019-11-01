Глава Минздрава решила уволить всех советников

Новости Украины:Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что увольняет всех своих советников.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех своих советников, заявила она в интервью изданию ВВС News Украина.

"Практика Минздрава многих лет существования советников, которые воспринимаются как особый мандант, или еще один министр, который дублируется, множится ли воспринимается как министр, действительно будет прекращена. Все приказы, которые утверждали советники, сегодняшним приказом будут отменены",– отметила Зоряна Скалецкая.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. То, что сейчас происходит в медиа с разными лицами, и как их воспринимает общество, для меня было странным. Советник – это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник – это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждого, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимали как еще одни уста, еще одни глаза", – заявила Скалецкая.

Такое заявление она озвучила после вопроса о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственный счет, некачественная и что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Скалецкая утверждает, что не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе и добавила, что важно, чтобы в Минздраве был единственный коммуникационный месседж.