Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Бокс: расписание интересных боев на ноябрь 2019
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Отец Гандзюк пригласил Зеленского на прийти на акцию "Год без Кати" (Видео)

Отец Гандзюк пригласил Зеленского на прийти на акцию "Год без Кати" (Видео)
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Виктор Гандзюк призвал Президента почтить, вместе с теми, кто придет на акцию, память дочери.

Соответствующее видеообращение Виктор Гандзюк разместил в Facebook.

"Приглашаю Владимира Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати", который начнется в 19.00 4-го ноября в г. Киеве возле Офиса Президента", - отметил Гандзюк.

Он призвал Президента почтить, вместе с теми, кто придет на акцию, память дочери.

Виктор Гандзюк назвал прошедший год, годом громких обещаний, фальсификаций, упущенных возможностей, разочарований, годом тяжелой борьбы за правду, за торжество закона и правосудия.

Убийство Гандзюк: Аваков рассказал, как стоит расследовать это дело

"Год, за который ни один из организаторов и заказчиков жестокого, циничного убийства не наказан, не наказаны и те, кто покрывал преступление", - сказал отец погибшей активистки.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражені 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь против 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение - на "заказ нанесения телесных повреждений".

В СБУ надеются, что вскоре будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк. 6 июня им объявили приговоры: подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука - к 6 годам, пособников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского - к 4, а Виктора Горбунова - к 3 годам лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Екатерина Гандзюк, Виктор Гандзюк, Акция "Год без Кати".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
03 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
05 СМИ: Столтенберг и освобожденные украинские моряки не встретились из-за Франции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуги народа&quot; станут на защиту журналистов
"Слуги народа" станут на защиту журналистов
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь