Отец Гандзюк пригласил Зеленского на прийти на акцию "Год без Кати" (Видео)

Новости Украины:Виктор Гандзюк призвал Президента почтить, вместе с теми, кто придет на акцию, память дочери.

Соответствующее видеообращение Виктор Гандзюк разместил в Facebook.

"Приглашаю Владимира Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати", который начнется в 19.00 4-го ноября в г. Киеве возле Офиса Президента", - отметил Гандзюк.

Он призвал Президента почтить, вместе с теми, кто придет на акцию, память дочери.

Виктор Гандзюк назвал прошедший год, годом громких обещаний, фальсификаций, упущенных возможностей, разочарований, годом тяжелой борьбы за правду, за торжество закона и правосудия.

"Год, за который ни один из организаторов и заказчиков жестокого, циничного убийства не наказан, не наказаны и те, кто покрывал преступление", - сказал отец погибшей активистки.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражені 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь против 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение - на "заказ нанесения телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк. 6 июня им объявили приговоры: подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука - к 6 годам, пособников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского - к 4, а Виктора Горбунова - к 3 годам лишения свободы.