Школьники пообщались с пограничниками Херсона (Видео)

Дети преодолели 150 километров для того, чтобы ближе познакомиться с современными охранниками границы, ведь для их поселка пограничники имеют особое значение. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Во время экскурсии по управлению Херсонского пограничного отряда и отдела пограничной службы "Херсон" военнослужащие рассказали детям об основных задачах и функциях пограничного ведомства, а также провели интересные занятия и продемонстрировали работу служебной собаки по поиску наркотических веществ.