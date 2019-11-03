Приметы и обряды на 3 ноября – Илларионов день

Новости Украины:3 ноября православная церковь почитает память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерского.

Традиции 3 ноября

С этого дня начинает заметать пороша. В народе говорили, что пер­вая пороша - не путь. Дороги еще непроходимы, поэтому ехать куда-то в это время можно было только по какой-то крайней надобности.

И в этом случае люди сталкивались с двойной опасностью - дороги, перекрест­ки и в остальное время года были местом нечистым, а уж в сочетании с осенней распутицей такое путешествие было крайне неблагоприятным. Вообще дороги, перекрестки, межи, разнообразные пути и границы - излюбленные места пребыва­ния нечистой силы. Здесь же могут обитать покойники - у путей хоронили погибших в дороге, совершали в честь мертвых игрища.

В некоторых областях на первом от селения перекрестке прощались с душой умершего в сороковой после кончины день. По поверьям, перекресток - место пребывания и появления умерших неестественной смертью, неуспокоенных мертвецов: здесь поминают раз в год удавленников, насыпая зерна для птиц, или иногда хоронят детей, умерших без крещения. На перекрестках и у дорог ставили кресты - в память об убитых, по обету, облегчая участь умерших: отсюда современный обычай ставить кресты на месте гибели людей в автомобильных авариях. Делают это по обычаю, чтобы каждый мог помолиться, перекреститься и этим предохранить себя от нечистой силы.

Приметы на 3 ноября

Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано за­цветут подснежники.

На Иллариона выпадет снег на мерзлую землю - в следующем году следует ожи­дать хорошего урожая хлеба.

Если вечером и ночью при подъеме на холм чувствуешь, что воздух теплеет, - это признак установившейся хорошей погоды.

Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то останется и на земле.

Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра - скоро погода наладится.

Заходящее в ноябре солнце красное, ночное небо звездное - будет солнечная морозная погода.

Ясная, безоблачная погода - признак скорого понижения тепла.

Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.