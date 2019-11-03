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День Казанской иконы Божией Матери: дата и традиции праздника

День Казанской иконы Божией Матери: дата и традиции праздника
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

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Казанская икона Божьей Матери — одна из самых значимых в русской и православной истории. С ней связано множество чудес и важных событий. 4 ноября церковь отмечает день этой иконы.

4 ноября нужно сделать духовным днем, праздником единения с семьей. Церковнослужители отмечают, что можно принять таинство причащения и исповеди в такой светлый и важный день.

История иконы

История появления и обретения иконы довольно известна. Она явилась после жуткого пожара, который произошел в Казани в далеком 1579 году. Он был настолько мощным, что полностью уничтожил большинство домов.

Разумеется, пострадали и церкви, рядом с одной из которых и был обретен образ Казанской Богородицы. Маленькой девочке по имени Матрона во сне трижды являлась Дева Мария, рассказывая, где находится неопалимая икона, которой удалось пережить пожар. Когда люди наконец решились пойти и проверить то место, их удивление и радость были почти одинаково сильными, ведь икона была найдена. С этим событием связан другой праздник — день обретения Казанской иконы 21 июля.

Эксперты отмечают, что 4 ноября является праздником народного единства, потому что в 1612 году в этот день из Москвы изгнали поляков. Казанская икона Божией Матери была главным символом народного ополчения 1612 года. Также она помогала в борьбе против Наполеона в 1812 году, спустя ровно 200 лет. По сей день икона символизирует свободу российского государства.

Традиции 4 ноября

В этот день принято посещать церковь, молиться за здоровье своих родных, друзей, за свою родину. Многие молодожены до сих пор следуют традиции заключать союз в эту дату. Родители же дарят в этот день молодым Казанскую икону.

4 ноября можно подарить икону и без повода, чтобы она оберегала ваших близких от беды. Образ выжил в страшном пожаре, какого никогда не видывала Казань, поэтому икона быстро стала защитным церковным оберегом от пожара и ненастий. Также Казанская икона защищает дом от злых людей, а всех, кто живет под этой крышей, она бережет от болезней.

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Можно прочитать в этот день следующую молитву:

"Богородица наша, молим тебя, грешные, чтобы не отвернула ты лица своего от обратившихся к тебе. Избавь нас от греха и мыслей греховных, от злого человека, от искушения дьявольского, от скорби мучительной, болезней и бед. Помоги нам принять все то, что происходит в нашей жизни, наставь нас на добрые дела и поступки. Дай нам терпения и сил, дабы прославить смогли мы имя твое и Отца нашего, Господа Бога. Аминь".

Это одна из самых сильных молитв перед Казанской иконой. Ее можно читать каждый день на сон грядущий или с утра. Постарайтесь в этот день быть поближе к своим близким, делайте добрые дела и не затевайте грандиозной уборки 4 ноября.

В этот день можно прочитать и другие молитвы Богородице. Можно также прочитать благодарственные молитвы за то, что более 400 лет назад Господь помог нашим предкам избавить страну от захватчиков и помогает по сей день оставаться нам нерушимым государством.

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