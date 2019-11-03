Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров

Новости Украины:Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных, ракетных войск и артиллерии с профессиональными праздниками.

На сегодня инженерные войска способны качественно выполнять задачи технического обеспечения во всех видах боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении инженеров с профессиональным праздником.

Зеленский отметил их самоотверженность по проведению разминирования тысячи квадратных километров украинской земли и созданию надежных полос инженерных заграждений.

"Сверхважной является ваша помощь местному населению по восстановлению инфраструктуры городов и сел Украинской Донбасса, разрушенной российским агрессором", - заявил президент.

Президент также вспомнил теж, кто "отдал свою жизнь за мирное будущее Украины"

Заленский поблагодарил личный состав инженерных войск за невероятный героизм и пожелал им и их семьям крепкого здоровья и благополучия.