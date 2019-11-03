Дело Гандзюк: одного из фигурантов вскоре будут судить (Видео)

Новости Украины:Фигуранта по делу Гандзюк Павловского будут судить 5 ноября в Одессе.

Очередное заседание суда в отношении фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского состоится 5 ноября в Одессе.

Об этом сказал на брифинге в СБУ начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Что касается Павловского, который обвиняется в сокрытии этого преступления, следствие в июле было завершено", - сказал Тиводар.

"Обвинительный акт направлен в Приморский районный суд города Одессы, где и рассматривается. Следующее заседание состоится 5 ноября. Надеемся, что обвиняемый Павловский явится в суд, чтобы суд мог вынести законное решение ", - добавил он.

Тиводар напомнил, что уже восемь человек по делу об убийстве Гандзюк привлечены к уголовной ответственности. Пять из них, так называемая группа Торбина - это непосредственные исполнители преступления. Они уже отбывают наказание.