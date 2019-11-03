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Чернобыльская зона бьет рекорды посещаемости

Чернобыльская зона бьет рекорды посещаемости
15:58 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины:Туристы начали массово посещать Чернобыль после выхода одноименного сериала.

С начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили уже 107 тысяч человек, при этом почти 80% посетителей были иностранцами.

Об этом ЦТС сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

Среди факторов, которые повлияли на постановку рекорда, в агентстве называют повышенный интерес к ЧАЭС после сериала HBO "Чернобыль", а также введение электронного пропуска и создание дополнительной инфраструктуры.

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"Больше всего посетителей приезжает из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста", - рассказали в агентстве.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в зоне будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

10 июля он подписал указ, который должен был стать началом превращения Чернобыля в одну из точек роста новой Украины.

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Туристы, ЧАЭС, Зона отчуждения, Чернобыльская зона.
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