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На Черниговщине Епифаний освятил отремонтированный Вознесенский храм

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На Черниговщине Епифаний освятил отремонтированный Вознесенский храм
00:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Епифаний посетил Вознесенский храм на Черниговщине.

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний посетил Черниговскую область, где освятил отремонтированный Вознесенский храм в поселке Козелец.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 3 ноября 2019 года, в 20-ю неделю по Пятидесятнице, впервые посетил с архипастырским визитом Черниговскую область. Предстоятель поместной Украинской православной Церкви в пгт Козелец совершил освящение храма Вознесения Господня - отремонтированной уникальной архитектурной достопримечательности XIX века, а также возглавил божественную литургию ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Епифанию сослужили митрополит Переяславский и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Вышгородский Агапит, настоятель храма протоиерей Ярослав Гика и приглашено духовенство.

Архиепископ Евстратий от имени громады и от себя лично выразил благодарность предстоятелю ПЦУ за архипастырский визит и за освящение этого исторического памятника украинского народа, назвав это событие важным также и в утверждении единства украинской церкви.

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Как сообщает ПЦУ, митрополит Епифаний вместе с архиереями и духовенством также почтил память защитников Родины, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины.

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Церковь, Храм, Епифаний, ПЦУ.
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