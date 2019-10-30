Порошенко поздравил Епифания с несколькими огромными событиями

Новости Украины:Порошенко встретился с митрополитом Епифанием.

Признание Православной церкви Украины (ПЦУ) Элладской православной церковью - это первый шаг, и этот процесс будет продолжен, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

"Позвольте мне как христианину, прихожанину нашей церкви поздравить Вас, всю нашу церковь с несколькими огромными событиями. Первое - это признание Элладской церковью нашей церкви"- сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается движение дорогой, которая была начата в прошлом году, и которую украинцы начали 300 лет назад.

"Я выражаю твердое убеждение, что это первый шаг, эта дорога будет продолжена. И очень важно, что и наша команда, и все верные обращаются, в том числе и к диаспоре, и к прихожанам церквей в соответствующих государствах для того, чтобы вопрос продления признания нашей церкви было обязательно высоко на повестке дня", - заявил он.

Кроме того, Порошенко поздравил митрополита Епифания с продуктивным визитом в США.

"Очень важно, что это были не только религиозные связи, общественные связи. Очень положительные отзывы были о вашей встрече с хорошим другом Украины, моим хорошим другом Государственным секретарем США Помпео. В текущих условиях, когда кто-то пытается расшатать отношения между Украиной и США, положительную роль этого визита трудно переоценить", - добавил он.

В свою очередь митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ динамично развивается и движется к признанию со стороны других поместных православных церквей.

"Я верю, что в дальнейшем постепенно, шаг за шагом и другие церкви присоединятся к этому процессу, и мы со временем станем одной из признанных всеми православными церквями церковью. Настоящей церковью украинского народа", - сказал митрополит Епифаний.