В Польше произошла смертельная авария, пострадал украинец

Новости Украины:В Польше 3 ноября произошла смертельная авария, в которой погибли 2 поляков, а украинец получил тяжелые травмы.

В воскресенье, 3 ноября, в Польше произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два поляка, а украинец получил тяжелые травмы. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на полицию города Кемпно в Великопольском воеводстве.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.

31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были жителями гмины Ленка-Опатовська, погибли на месте аварии. 21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли на вертолете в больницу в Кемпне. Обстоятельства трагедии изучают компетентные органы.

Как сообщалось, в августе в Польше вблизи города Ольштын произошла авария с участием туристического автобуса и двух автомобилей. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль. Автобус выехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 15 человек.