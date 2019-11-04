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Сегодня годовщина смерти Гандзюк

Сегодня годовщина смерти Гандзюк
10:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Она почти 100 дней боролась за жизнь - сегодня вспомнить Катю Гандзюк выйдут активисты в крупных городах Украины.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября 2018 года.

Екатерина Гандзюк (1985-2018) родилась в Херсоне. Общественной и политической деятельностью начала заниматься еще во времена Оранжевой революции. Была депутатом Херсонского областного совета и Херсонского городского совета. В 2016 году ее назначили советником Херсонского городского головы и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета городского совета. Она занималась в сфере доступа к публичной информации, была координатором Центра политических исследований и аналитики в Херсонской области.

Незадолго до смерти Екатерина Гандзюк записала видеообращение: "Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие".

Накануне в СБУ дали брифинг по делу Гандзюк.

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Все по теме:

СБУ, Волонтеры, Полиция, Убийство, МВД, Херсон, Активисты, Екатерина Гандзюк, Гандзюк.
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