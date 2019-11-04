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Когда и в какой день лучше не стричь волосы

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Когда и в какой день лучше не стричь волосы
10:51 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Эксперты поделились с вами полезной информацией о том, когда не стоит стричься.

Многие люди регулярно стригут волосы, но при этом даже не догадываются, что в некоторые дни этого лучше не делать. 

Говорят, что новая стрижка может изменить вашу жизнь. Если сделать ее в благоприятный для этого день, то вы действительно станете намного удачливее. Причина не только в вашем хорошем настроении от идеальной стрижки, но и в том, что ваша энергетика будет в полном порядке.

Мнение экстрасенсов

Экстрасенсы считают худшими днями для стрижки волос важные народные праздники, в которые происходит перестройка энергетики. Например, речь идет о празднике Ивана Купала, Йоль, о дне перед Велесовой ночью.

Также нельзя стричь волосы в опасные дни вроде пятницы 13, 29 февраля, при полной луне, лунных и солнечных затмениях. В такие периоды миром правят злые силы, а любые изменения в жизни, включая банальную стрижку волос, могут привести к неприятным последствиям.

Мнение астрологов

Много полезной информации относительно стрижки волос вы можете всегда найти в лунном календаре. Если у вас не будет к нему доступа, то стоит запомнить, что наихудшими днями для стрижки волос астрологи считают 1, 4, 8, 18, 24 и 28 лунные дни. В это время энергетика Луны не подходит для серьезных изменений внешности и даже небольших корректировок. Также не желательно делать стрижку в Полнолуние, особенно если вы ее не планировали заранее.

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Конечно, очень многое зависит от пребывания Луны в том или ином Знаке Зодиака. Хуже всего делать новую прическу и стричь волосы в таких Знаках: Рак, Дева, Скорпион, Козерог.

Астрологи отмечают, что не желательно стричься в некоторые дни недели. Эксперты считают, что не стоит стричься в пятницу и в воскресенье, потому что в эти дни миром правят Венера и Солнце соответственно.

Венера — планета любви и красоты, но она не приемлет физических изменений. Ей нужны духовные перемены. Солнце представляет собой чистый сгусток эмоций и чувств. В такой день, как воскресенье, можно пожалеть о принятых на скорую руку решениях.

Мнение нумерологов

Из всех чисел самой неподходящей энергетикой для стрижки волос и смены обстановки, внешнего вида обладают Тройка, Шестерка и Восьмерка. Это значит, что не стоит стричь волосы 3, 6, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 26 и 30 числа каждого месяца.

Тройка — духовное число, которое просто не располагает к таким процедурам, а требует от человека внутренних преображений.

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Шестерка может сулить неудачи в важных делах, поэтому если вы собираетесь просто подровнять кончики, а не менять стиль кардинально, то можно не переживать за результат.

Восьмерка же является материальным числом, поэтому в день под ее управлением стоит думать больше о работе. Возможно, что 8, 17, и 26 числа пойдет на пользу стрижка с целью выглядеть более представительно.

Также о стрижке волос существует целая масса народных примет, с которыми стоит ознакомиться. К этому процессу стоит относиться более серьезно, потому что неправильно выбранное время или способ стрижки волос могут навлечь беду.

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