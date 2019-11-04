Какой праздник 5 ноября 2019 года в Украине: история и традиции

Новости Украины:Яков Младший – один из семидесяти апостолов. Его называли "братом Господним".

Народный праздник "День Якова" отмечается 5 ноября (по старому стилю - 23 октября). В православной церкви это день почтения памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти. Другие названия праздника: "Яков", "Яков Праведный", "Яков Гужник", "Гужники". Люди верили в то, что птицы 5 ноября могут успокоить землю своим пением. Поэтому, проводили различные обряды, связанные с тем, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году.

Существует несколько предположений, почему Иакова называли братом Христа. Согласно одному из них, Иаков является двоюродным братом Иисуса. Доподлинная история жизни святого мало известна. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его воскрешения. Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й епископ Иерусалима. Смерть его была мучительной. Он пострадал от рук иудеев.

На Киевской Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры — подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом. Но одного меда много не съешь: "Есть захочешь, да много не проглотишь". Поэтому в этот день также угощались медовыми пряниками и медовухой.

Яков считался покровителем любой мужской работы, которой занимались 5 ноября. В простонародье день получил название Гужники, так как в этот день крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую. Гужем называлась кожаная глухая петля в конной упряжи, укрепленная в хомутных клешнях. В этот день мужчины также валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами.

5 ноября незамужние девушки ткали праздничные вожжи, которые впоследствии планировалось использовать для свадебного поезда, а затем дарили их своим женихам. Ещё девушки ходили по домам и присматривали, чем заняты парни. Если молодой человек трудился, это означало, что он станет хорошим и работящим мужем, а если спал, то лучше с ним жизнь было не связывать.

На Якова справляли последние осенины — проводы осени. Как подмечали наши предки, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным. "Снега надует — хлеба прибудет", — говорили в народе. Если же выпадал мелкий, твердый снег (крупа) или град, то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).