Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Разведение сил на участке Петровское-Богдановка: украинская сторона направила письмо в ОБСЕ
Разведение сил на участке Петровское-Богдановка: украинская сторона направила письмо в ОБСЕ
Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится
Зеленский одобрил закон о судебной реформе: что изменится
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Кто станет новым главой Госкино: имена всех кандидатов

Кто станет новым главой Госкино: имена всех кандидатов
16:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости Украины:На пост главы Госкино Украины претендуют пятеро кандидатов.

Поскольку пока пост главы Госкино вакантен, а сама организация в поисках идеального руководителя, список кандидатов активно пополняется. Возглавить Государственное агентство Украины по вопросам кино пока желающих пять претендентов.

В октябре 2019 года Кабинет Министров объявил конкурс на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. По состоянию на 4 ноября на эту должность претендуют пятеро кандидатов, которые регистрируют свои декларации на сайте НАПК.

Одним из кандидатов является Алексей Кирющенко – украинский и российский актер, который снимался в сериале "Слуга народа", а также выступал режиссером в таких популярных сериалах, как "Сваты" и "Моя прекрасная няня". Стоит добавить, что в 2015 году Алексей Кирющенко признался, что проживает в Москве, но родился в Харькове.

"То есть я россиянин украинского происхождения. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю", – отметил тогда Алексей Кирющенко.

Вторым претендентом на главную должность в Госкино является Юлия Синькевич. Киевлянка является генеральным продюсером Одесского Международного Кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также членом Украинского оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила сопродюсером фильма "Родные" (2016 года).

"Для меня это большая честь": Сергей Лозница стал лауреатом госпремии имени Довженка

Также возглавить Государственное агентство Украины по вопросам кино могут Кристина Хлапонина, которая является генеральным продюсером телеканала "Солнце", а также Алексей Пантелеев, владелец ООО "Эффект фильм".

А пятым кандидатом на пост главы Госкино стал Сергей Зленко. Он подал декларацию в пятницу, 1 ноября. Сергей Зленко – директор кинотеатров "Магнат" и Boomer.

По состоянию на 4 ноября обязанности главы Госкино исполняет Юлия Шевчук.

Напомним, Филипп Ильенко, который был предыдущим руководителем, подал в отставку 19 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госкино, Алексей Кирющенко, Юлия Синькевич, Кристина Хлапонина, Сергей Зленко, Юлия Шевчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
05 Американцы построили автодом для путешествий за 5 месяцев (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Мать Екатерины Гандзюк сделала важное заявление
Мать Екатерины Гандзюк сделала важное заявление
Зеленский в конце месяца встретится с президентом Эстонии
Зеленский в конце месяца встретится с президентом Эстонии
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь