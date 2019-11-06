Скачать
Среда, 06.11.2019
Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов
Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами в магазинах
Киевсовет намерен бороться с сигаретными витринами
Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
Космический матч: Челси и Аякс забили 8 голов (Видео)
Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак
Кибербезопасть превыше всего: как защититься от вирусных и хакерских атак

ГСЧС: в Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

ГСЧС: в Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:5 ноября на пункт связи ГСЧС поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района возник пожар церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

В селе Манява Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар церкви, которая была построена в 1819 году, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября в 14:40 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №4 пгт Богородчаны поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района возник пожар церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1819 года застройки (ПЦУ)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляла 50 м.кв. В 15:05 пожар был локализован, а в 15:42 - ликвидирован, пострадавших нет.

Минобразования вынуждено приостановить аттестацию вузов

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных было спасено имущество и здание церкви. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церковь, Ивано-Франковская область, ГСЧС, 5 ноября, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
04 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
05 Продукты, которые далеко не так полезны, как все думают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь