ГСЧС: в Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

Новости Украины:5 ноября на пункт связи ГСЧС поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района возник пожар церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

В селе Манява Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар церкви, которая была построена в 1819 году, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября в 14:40 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №4 пгт Богородчаны поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района возник пожар церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1819 года застройки (ПЦУ)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляла 50 м.кв. В 15:05 пожар был локализован, а в 15:42 - ликвидирован, пострадавших нет.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных было спасено имущество и здание церкви. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.