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Свобода в сети: Украину назвали "частично свободной"

Свобода в сети: Украину назвали "частично свободной"
10:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина была признана "частично свободной" в новом рейтинге Freedom House "Свобода в сети".

Украина получила статус "частично свободной" в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.

Как сообщается в тексте отчета, Украина набрала 56 баллов из возможных 100.

Эксперты Freedom House отметили высокий уровень манипуляций общественной дискуссией в украинском секторе интернета, в частности с помощью дезинформации и проплаченного контента. Также была отмечена частичная цензура с обеих сторон конфликта на Донбассе – Украина блокирует российские и сепаратистские ресурсы; в оккупированных районах, в свою очередь, блокируется доступ к украинским сайтам.

"Украина продолжает блокировать сотни сайтов, в частности, известные новостные и социальные медиа-платформы, пользуясь рядом непрозрачных политик, многие из которых не отвечают национальным и международным нормам. Трудно понять, какой именно контент блокируется и почему, что способствует сильной поляризации общества, демонстрирует отсутствие прозрачности и ответственности за такие решения со стороны правительства и подрывает верховенство права в Украине", - отмечается в отчете.

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Что касается оккупированных территорий Украины, помимо блокировки украинских сайтов были зафиксированы также аресты пользователей, нападения на онлайн-журналистов, а также вытеснение украинских интернет-провайдеров, поставив под угрозу доступ к сети на этих территориях.

"Своевольная цензура, мониторинг и преследования пользователей за контент, который они публикуют в интернете, а также жесткое регулирование онлайн-пространства в российском стиле в контролируемых сепаратистами частях Донецкой и Луганской областей способствуют катастрофической ситуации со свободой Интернета на этих территориях", - указывает Freedom House.

Выше Украины в рейтинге из постсоветских стран оказался также "частично свободный" Кыргазстан и "свободные" Армения и Грузия. Ниже расположились "несвободные" Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия.

Страной с самым несвободным интернетом из 65 проанализированных был признан Китай с 10 баллами свободы. Лидером же рейтинга стала Исландия, набравшая 95 баллов.

В целом по миру отмечается снижение свободы в интернете, констатируют правозащитники. В рекордных 47 странах из 65 вошедших в рейтинг были зафиксированы аресты пользователей за публикации политического, социального или религиозного характера. Распространение современных инструментов контроля ослабило возможности пользователей реализовать свое право на свободу выражения взглядов и гражданскую активность в интернете.

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"Правительства во всем мире все чаще используют социальные сети для манипулирования во время избирательных кампаний и контроля за своими гражданами, направляя технологии в сторону цифрового авторитаризма. В результате этих тенденций уровень глобальной свободы Интернета снижается уже девятый год подряд", - заключают составители отчета.

Рейтинг "Свобода в сети" международной правозащитной организации Freedom House охватывает 65 стран, на которые приходятся 87% мировых пользователей сети. События, включенные в последний отчет, охватывают период с июня 2018 года по май 2019 года.

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Интернет, Freedom House, Свобода слова, Свобода в сети.
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